ИА «Ореанда-Новости». Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

Новак пояснил такое заявление тем, что индикативными балансами компании предусмотрены нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти собственными нефтепродуктами.

Белорусские власти уже высказали свою озабоченность намерением Москвы прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко отметила, что Белоруссия уже на протяжении 30 лет является экспортером нефтепродуктов, а потом пояснила, что общий объём переработки нефти на двух главных НПЗ Белоруссии составляет примерно 25 миллионов тонн в год, и при внутреннем потреблении около 6-7 миллионов тонн нефтепродуктов в год Белоруссия является нетто-экспортером нефтепродуктов, при этом находясь в 100%-ной зависимости от поставок российской нефти.

На правительственном уровне между Россией и Белоруссией заключено соглашение о беспошлинных поставках 24 миллионов тонн нефти.

По словам министра, планируется также установить предельный объём поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию и в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами.

Аналитик VYGON Consulting Евгений Тыртов оценил объём недополученных Россией средств за 2017 год – из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию бюджет потерял около 12 миллиардов рублей. В соответствии с ростом курса доллара и цены на нефть в 2019 году потери могли бы увеличиться до 22 миллиардов рублей, однако, налоговый маневр снижает их до 18,5 миллиардов.

Уже месяц назад сообщалось, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию, мотивируя это решение потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объёма их вывоза.

Помимо пошлин, Минск и Москва активно обсуждают возможность предоставления союзной республике нового кредита на $1 миллиарда.