ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. В СМИ появилась информация о том, что Министерство финансов задумало некоторые перемены касаемо алкоголя в стране, а точнее планируется пересмотр минимальных цен на эту продукцию.

Так есть информация о том, что ведомство намерено уже в этом году пересмотреть цены на такие алкогольные напитки, как коньяк, шампанское и водка, также хотят установить минимальные розничные цены на винные напитки и вино. Об этом написали «Известия», ссылаясь на документ Росалкогольрегулирования (РАР), это ведомство действует под начальствованием Министерства финансов.

Эксперты из РАР заявляют, что после изменений, установленные сейчас минимальные цены на алкоголь в стране могут подскочить. В данный момент в РАР занимаются предварительным подсчётом минимальных цен. Все необходимые документы были направлены производителям алкогольной продукции четыре дня назад – 16 мая.



Напомним, последнее изменение минимальных розничных цен было в прошлом году. Тогда минимальную цену на пол-литра водки установили в 205 рублей, минимум 371 рубль должен стоять коньяк (бутылка объёмом 0,5 литра), и минимальная цена на шампанское была установлена в 164 рубля (за стандартную бутылку 0,75 литра).

Минимальная розничная цена устанавливается исходят из себестоимости напитка при производстве с учётом наценок, которые предусмотрены при продаже в опт или розницу. В РАР отмечают, что минимальные цены устанавливать будут всё время по одной методике (по единой формуле).В начале мая сообщалось о том, что в Министерствах экономического развития и финансов поддержали идею вернуть продажу алкоголя на автомобильных заправках. Об этом писала газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. В ведомствах подытожили, что запрет на продажу не привёл к меньшей аварийности на дорогах в стране, как предполагалось. То есть весь законопроект не оправдал поставленную перед ним цель.