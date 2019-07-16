ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает Роспотребнадзор, с начала недели в столице зафиксировано 28 случаев отравления едой из вендинговых автоматов.

17 человек попали в медицинское учреждение с диагнозом сальмонеллез. Как заявили пострадавшие, все они покупали продукты в автоматах Healthy food, которые установлены во многих бизнес-центрах.

По факту случившегося была проведена проверка.

В цеху, где готовили еду для автоматов, санитарные врачи обнаружили массу нарушений. В частности, многие холодильники были не исправны, готовая еда хранилась рядом с сырьём.

Специалисты взяли пробы с оборудования на анализ.





