Москвичи массово отравились едой из автоматов
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает Роспотребнадзор, с начала недели в столице зафиксировано 28 случаев отравления едой из вендинговых автоматов.
17 человек попали в медицинское учреждение с диагнозом сальмонеллез. Как заявили пострадавшие, все они покупали продукты в автоматах Healthy food, которые установлены во многих бизнес-центрах.
По факту случившегося была проведена проверка.
В цеху, где готовили еду для автоматов, санитарные врачи обнаружили массу нарушений. В частности, многие холодильники были не исправны, готовая еда хранилась рядом с сырьём.
Специалисты взяли пробы с оборудования на анализ.
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