18.09.2019, 08:09
Новосибирский банк УРАЛСИБ и автосалон «Ford остаётся!» стали партнёрами
ИА «Ореанда-Новости» Гости смогли сделать эксклюзивные фотографии со старинными автомобилями 1937 и 1948 годов выпуска, а также приняли активное участие в розыгрыше за iPhone XS Max.
Николай Микеев, директор по организации продаж автокредитования, заявил, что Банк УРАЛСИБ поддерживает проведение подобных встреч и планирует развиваться в направлении автокредитования.
Напоминаем, за последние 2 квартала УРАЛСИБ выдал около 3,8 тыс. кредитов на автомобили на сумму более 3 млрд рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Источник: Аргументы и факты
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