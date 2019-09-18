ИА «Ореанда-Новости» Гости смогли сделать эксклюзивные фотографии со старинными автомобилями 1937 и 1948 годов выпуска, а также приняли активное участие в розыгрыше за iPhone XS Max.

Николай Микеев, директор по организации продаж автокредитования, заявил, что Банк УРАЛСИБ поддерживает проведение подобных встреч и планирует развиваться в направлении автокредитования.

Напоминаем, за последние 2 квартала УРАЛСИБ выдал около 3,8 тыс. кредитов на автомобили на сумму более 3 млрд рублей.



Источник: ИА «Ореанда-Новости»