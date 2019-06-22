ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Тагиле участились случаи неоплаты ЖКХ из-за идеологических убеждений. Жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются погашать задолженности.

Первые инициаторы такого движения появились в 2017 году. На данный момент их насчитывается десятки. На нескольких граждан заведены исполнительные производства. Судебные приставы начали разбирательства.

По данным сотрудников ФССП общая сумма долга активистов движения насчитывается около 6,5 миллионов рублей. В основном долги насчитываются по коммунальным услугам. Но некоторые «граждане СССР» также не выплачивают кредиты и ипотечные займы.