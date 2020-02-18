ИА «Ореанда-Новости» . Уже больше недели множество турецких грузовиков с тоннами помидоров стоят на границе России и Украины из-за запрета ввоза продукции на территорию страны. Сообщение об этом появилось в турецком издании Daily Sabah.

Поставщики томатов из Турции приняли решение отправить новые партии своей продукции к российской границе после заявления министерства сельского хозяйства страны о намерении увеличить квоту импортных овощей до 200 тысяч тонн ежегодно. Однако старая квота всё ещё действует, из-за чего грузовики с дополнительной продукцией не пустили на территорию России.

Глава одной из турецких компаний отметил, что около 250 машин не пускают в страну с 8 февраля. Потери компаний могут составить около 30 миллионов долларов, поэтому некоторые поставщики уже вернули грузовики обратно в Турцию или пытаются продать помидоры Украине.

В Минсельхозе заявили, что квота на импорт помидоров из Турции ещё не выработана, однако приказ на её увеличение готовят к направлению для регистрации в министерстве.