ИА «Ореанда-Новости» Аналитическое агентство «Ромир» специально для Роскачества провело специальное исследование, касающееся характеристик товаров, на которые потребители обращают внимание при их приобретении.

Было выяснено, что в 2019 году сроком годности интересуются 72 % граждан (годом ранее данный показатель находился на уровне 67 %), датой изготовления – 65 % (ранее – 64 %), составом продукта – 39 % (42 %), весом изделия – 34 % (32 %), торговой маркой – 30 % (24 %).

Кроме того, 19 % покупателей обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу, столько же – на страну, в которой изготовлен товар. 13 % россиян интересуются «Знаком качества». Интересно, что лишь каждый пятидесятый покупатель указал, что обращает внимание на цену товара.

Что касается источников информации при выборе продуктов, 63 % потребителей ориентируются на сведения, указанные на упаковке, 35 % – на рекомендации друзей и родственников, 20 % – на рекомендации продавцов.