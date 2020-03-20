ИА «Ореанда-Новости» . Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ приняла решение упростить порядок оформления партий продукции животного и растительного происхождения, которые ввозятся на территорию государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Порядок ввоза продукции упростят для недопущения срыва поставок из-за сложившейся на территории страны ситуации.

Теперь оформление подконтрольных службе товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов. В сообщении уточняется, что все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными службами других государств.