ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова сообщила, что рост цен на кондитерские изделия в связи с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло может составить 5–7 % за полгода. «На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги», – отметила она.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерины Нестеровой, стоимость сырья может увеличиться до 10 % в зависимости от содержания пальмового масла.