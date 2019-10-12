Жителям Перми предлагается качественная сельскохозяйственная продукция по заниженным ценам.

Местом проведения ярмарки была выбрана территория Свердловского района города, около дома под номером три на улице Народовольческой. На ярмарке представлены товары от местных производителей. Среди них колбасные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, а также мёд. По приемлемой стоимости покупателям предложены изделия из кожи, школьные товары и игрушки. Работа ярмарки продлится до семи вечера.

До конца 2019 года в городе Перми будет проведено ещё около пятидесяти ярмарок. Напомним, что данное мероприятие и все последующие проходят в рамках реализации национального проекта под названием «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данный проект призван поддержать представителей малого и среднего бизнеса, ведущих свою деятельность на территории российских регионов. Среди мер поддержки можно выделить: бизнес-планирование, взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти, маркетинг, налогообложение. Юридическую помощь могут получить действующие бизнесмены и те, кто только планирует открыть собственное дело.

По информации, предоставленной сотрудниками муниципального учреждения «Пермский центр бизнеса», платы за предоставление места на ярмарках взиматься не будет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в адрес Центра. Напомним, что Пермский центр бизнеса является учреждением департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, основной целью которого является развитие предпринимательства на территории города Перми.