ИА «Ореанда-Новости». Новые государственные стандарты по точности объёма и веса упаковки вступят в силу в России с 1 декабря, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

Стандарты устанавливают пределы допусков. По словам Шалаева, с введением ГОСТа ведомство сможет применять, исходя из результатов проверки, маркировку соответствия объёма, массы и количества товара действительности.

По словам Шалаева, это принципиально новые национальные стандарты, разработанные на основе последних рекомендаций Международной организации законодательной метрологии. "Первый ГОСТ устанавливает пределы допускаемой погрешности по массе или объёму. Второй определяет методы испытаний продукции, реализуемой в упаковках", - сказал он. Действующий в настоящее время ГОСТ устанавливает только пределы допустимых манипуляций с упаковкой товаров, без применения методов испытаний.