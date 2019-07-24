ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с исследованием, проведённым специалистами корпорации Nielsen, на российском рынке продолжается падение объёмов реализации чистящих и моющих средств.

Наиболее существенный спад зафиксирован на рынке кондиционеров для белья. В период с июня 2018 года по май 2019-го падение составило 11,8 %. На 6 % снизились продажи упаковок стирального порошка, на 3,8 % меньше было реализовано средств для мытья посуды, чистки ванной и других химических средств.

Помимо этого было установлено, что в настоящее время жители России приобретают по акциям почти 80 % порошков, 71 % кондиционеров для белья и 52 % чистящих средств в денежном выражении.