30.04.2019, 15:55
Wildberries - самый популярный интернет-магазин по продаже одежды в России.
ИА "Ореанда-Новости" В рейтинг британского аналитического сервиса Similarweb была включена компания Wildberries. Она стала лидером среди интернет-магазинов по продаже одежды в России. В данный рейтинг попал также сайт отечественного магазина Lamoda, однако разместился только на 15-м месте списка.
Потенциальный покупатель проводит на этой платформе в среднем 13 минут. За это время он успевает посетить 18 страниц интернет-магазина. В число чаще заказываемых товаров, кроме одежды, входит электроника, оргтехника, садовая и бытовая техника, техника для кухни. Рост уникальных посетителей привел к увеличению объёма продаж. Так, по итогам первого квартала 2019 года, продажи магазина выросли на 85%. Резкий взлет Wildberries во многом обусловлен решением компании сократить время разгрузки и погрузки заказанного товара в пять раз.
Wildberries возглавил рейтинг в категории "Шоппинг, одежда" (Shopping, Clothing) и оказался в нем выше, чем такие крупнейшие мировые компании как H&M, Asos, Zara и Trendyol. Высокие показатели привели Wildberries не только к лидерству в указанной категории, но и к 19-й строчке в рейтинге самых посещаемых сайтов в России.
Что касается потребителей объёмов трафика, то больше всего посетителей зарегистрировано в России (94,3%), далее Украина (2,8%), Белоруссия и Германия (по 0,3%), жители США (0,26%). Последние и показали наибольший прирост посетителей по сравнению с Россией.
В Wildberries результаты рейтинга аналитического сервиса остались без комментариев.
Один из крупных российских онлайн-ритейлеров Wildberries был основан Владимиром и Татьяном Бакальчук в 2004 году. В настоящее время в компании работают более 20 тысяч сотрудников. Wildberries размещен в таких странах как Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Потенциальный покупатель проводит на этой платформе в среднем 13 минут. За это время он успевает посетить 18 страниц интернет-магазина. В число чаще заказываемых товаров, кроме одежды, входит электроника, оргтехника, садовая и бытовая техника, техника для кухни. Рост уникальных посетителей привел к увеличению объёма продаж. Так, по итогам первого квартала 2019 года, продажи магазина выросли на 85%. Резкий взлет Wildberries во многом обусловлен решением компании сократить время разгрузки и погрузки заказанного товара в пять раз.
Wildberries возглавил рейтинг в категории "Шоппинг, одежда" (Shopping, Clothing) и оказался в нем выше, чем такие крупнейшие мировые компании как H&M, Asos, Zara и Trendyol. Высокие показатели привели Wildberries не только к лидерству в указанной категории, но и к 19-й строчке в рейтинге самых посещаемых сайтов в России.
Что касается потребителей объёмов трафика, то больше всего посетителей зарегистрировано в России (94,3%), далее Украина (2,8%), Белоруссия и Германия (по 0,3%), жители США (0,26%). Последние и показали наибольший прирост посетителей по сравнению с Россией.
В Wildberries результаты рейтинга аналитического сервиса остались без комментариев.
Один из крупных российских онлайн-ритейлеров Wildberries был основан Владимиром и Татьяном Бакальчук в 2004 году. В настоящее время в компании работают более 20 тысяч сотрудников. Wildberries размещен в таких странах как Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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