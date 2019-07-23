ИА «Ореанда-Новости». Россельхознадзор вновь разрешил поставки белорусских яблок в Россию. Сегодня соответствующий приказ появился на официальном сайте министерства.

Решение на разрешение импорта было принято после того, как специалисты российского ведомства отправились в Беларуссии на яблоневый завод с официальным визитом. В ходе мероприятия они узнали о том, как выращивают фрукты, а также выяснили условия, в которых предприятия хранят свой урожай.

Поставки яблок и груш из Беларуссии в Россию были запрещены с 12 апреля, поскольку Россельхознадзор установил, что под видом белорусских фруктов продукты из санкционированных стран могут быть импортированы в Россию. Ввозимые из Беларуссии яблоки были уничтожены.

Отмена ограничений на поставки белорусских яблок в Россию окажет положительное влияние на российских потребителей, поскольку приведёт к усилению конкуренции и предложения на рынке, из-за чего цена на яблоки должна будет снизиться.

Поставки будут осуществляться под гарантию Государственного учреждения Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.