ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает популярное американское новостное издание businessinsider.com, у Пентагона есть секретный план начать кибератаку против России, если Москва будет вмешиваться в среднесрочные выборы 6 ноября.

Согласно опубликованным данным, что министерство обороны и разведывательное сообщество США имеют секретный план кибератаки на Россию. Американским военным хакерам было дано разрешение на доступ к российским сетям для атаки, сообщил в пятницу Центр Общественного Порядка США.

Россия обвиняется в осуществлении пропаганды против действующего правительства в сети Facebook, а так же в попытке повлиять на среднесрочные выборы.

В докладе Пентагона назван ряд нынешних и бывших высокопоставленных официальных лиц США, чьи имена не разглашаются, которые знают о плане.

Подробная информация о том, что будет включать этот план, или о том, как он будет работать, отсутствует. Официально подтверждено только то, что военным хакерам США было предоставлено необходимое разрешение на доступ к российским сетям для проведения атаки.

В докладе говорится, что для того, чтобы спровоцировать нападение, России пришлось бы непосредственно вмешиваться в среднесрочные выборы. Это будет включать такие действия, как попытка вмешаться с регистрацией голосования или подсчёта голосов.

Другими словами, России нужно было бы развязать что-то большее, чем «злостное влияние» на выборы, например, «пытаться поколебать мнение людей или то, как люди могут голосовать», - цитируют часть доклада американские журналист.

В докладе говорится, что правительство США крайне осторожно относится к ведению кибервойны, особенно с таким оппонентом как Россия. Пентагон тщательно контролирует наступательные кибератаки в США.

Россия, как утверждается в источнике, уже ранее пыталась распространять информационную пропаганду в Facebook с целью дискредитировать команду Трампа и не только.

Ранее в этом году российскую женщину обвинили в организации схемы на сумму 35 миллионов долларов, чтобы создать тысячи поддельных страниц в социальных сетех и учетных записей электронной почты, чтобы размещать различного вида информацию Facebook и Twitter.

Ранее сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова обсуждать в правовом поле вопросы, связанные с обвинениями в кибератаках.