ИА «Ореанда-Новости»На YouTube клип на песню Smells Like Teen Spirit музыкального коллектива Nirvana просмотрели миллиард раз. Об этом передаёт NME. 

Из клипов, выпущенных в 1990 годы, больше просмотров только у ролика November Rain популярного коллектива Guns N’ Roses - 1,3 миллиарда. 

Песня группы Nirvana была написана в начале 1990 годов, она вошла в состав альбома Nevermind. Официальный видеоролик Smells Like Teen Spirit разместили в Сети летом 2009 года. 

На третьем месте к настоящему моменту среди роликов, которые имеют самое большое количество просмотров, расположился клип на композицию Zombie от группы Cranberries. Этот видеоролик посмотрели в Сети 980 миллионов раз.