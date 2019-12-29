29.12.2019, 14:16
Клип Nirvana в YouTube посмотрели миллиард раз
ИА «Ореанда-Новости»На YouTube клип на песню Smells Like Teen Spirit музыкального коллектива Nirvana просмотрели миллиард раз. Об этом передаёт NME.
Из клипов, выпущенных в 1990 годы, больше просмотров только у ролика November Rain популярного коллектива Guns N’ Roses - 1,3 миллиарда.
Песня группы Nirvana была написана в начале 1990 годов, она вошла в состав альбома Nevermind. Официальный видеоролик Smells Like Teen Spirit разместили в Сети летом 2009 года.
На третьем месте к настоящему моменту среди роликов, которые имеют самое большое количество просмотров, расположился клип на композицию Zombie от группы Cranberries. Этот видеоролик посмотрели в Сети 980 миллионов раз.
Из клипов, выпущенных в 1990 годы, больше просмотров только у ролика November Rain популярного коллектива Guns N’ Roses - 1,3 миллиарда.
Песня группы Nirvana была написана в начале 1990 годов, она вошла в состав альбома Nevermind. Официальный видеоролик Smells Like Teen Spirit разместили в Сети летом 2009 года.
На третьем месте к настоящему моменту среди роликов, которые имеют самое большое количество просмотров, расположился клип на композицию Zombie от группы Cranberries. Этот видеоролик посмотрели в Сети 980 миллионов раз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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