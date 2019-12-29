Из клипов, выпущенных в 1990 годы, больше просмотров только у ролика November Rain популярного коллектива Guns N’ Roses - 1,3 миллиарда.На третьем месте к настоящему моменту среди роликов, которые имеют самое большое количество просмотров, расположился клип на композицию Zombie от группы Cranberries. Этот видеоролик посмотрели в Сети 980 миллионов раз.