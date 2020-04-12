При этом Земан заявил, что вмешательство России во внутренние дела его страны является контрпродуктивным.Третьего апреля властями района Прага-6 был демонтирован памятник Ивану Коневу, советскому маршалу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, который является инициатором демонтажа памятника, монумент передадут в музей истории XX века.Президент Чехии также рассказал о военных заслугах советского маршала и заявил о никчемности тех, кем была развернута в Чехии борьба с памятником советскому маршалу.