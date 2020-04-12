12.04.2020, 17:40
Президент Чехии выступил с осуждением сноса памятника маршалу Коневу
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника маршалу Коневу является глупостью, сообщает РИА Новости, которое ссылается на материал TV Prima. При этом Земан заявил, что вмешательство России во внутренние дела его страны является контрпродуктивным.
Третьего апреля властями района Прага-6 был демонтирован памятник Ивану Коневу, советскому маршалу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, который является инициатором демонтажа памятника, монумент передадут в музей истории XX века.
Президент Чехии также рассказал о военных заслугах советского маршала и заявил о никчемности тех, кем была развернута в Чехии борьба с памятником советскому маршалу.
Третьего апреля властями района Прага-6 был демонтирован памятник Ивану Коневу, советскому маршалу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, который является инициатором демонтажа памятника, монумент передадут в музей истории XX века.
Президент Чехии также рассказал о военных заслугах советского маршала и заявил о никчемности тех, кем была развернута в Чехии борьба с памятником советскому маршалу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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