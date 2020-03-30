30.03.2020, 07:16
Синоптик дал оценку возможному влиянию тёплого климата на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Роман Вильфанд, работающий научным руководителем в Гидрометцентре, дал оценку вероятности влияния климата на распространение коронавируса, заявлено в материале агентства ТАСС.
Специалист заявил, что у него есть сомнения в том, что от климата зависит напрямую скорость распространения коронавируса.По его словам, на это не указывают сведения о заболеваемости в странах с тёплым климатом. Он привел в пример Таиланд, где столбики термометров показывают тридцать градусов, но коронавирус там есть.
Также он заявил, что в Сирии, Турции, Израиле температура воздуха сейчас около двадцати пяти градусов, но коронавирус в этих государствах продолжает активно распространяться.
При этом Вильфандом было допущено, что свет солнца как-то может влиять на активность коронавируса. Однако он заявил, что для данного утверждения необходимы серьёзные доказательства.
Накануне Специалист из России заявил о том, что агрессивность коронавируса снижается.
Специалист заявил, что у него есть сомнения в том, что от климата зависит напрямую скорость распространения коронавируса.По его словам, на это не указывают сведения о заболеваемости в странах с тёплым климатом. Он привел в пример Таиланд, где столбики термометров показывают тридцать градусов, но коронавирус там есть.
Также он заявил, что в Сирии, Турции, Израиле температура воздуха сейчас около двадцати пяти градусов, но коронавирус в этих государствах продолжает активно распространяться.
При этом Вильфандом было допущено, что свет солнца как-то может влиять на активность коронавируса. Однако он заявил, что для данного утверждения необходимы серьёзные доказательства.
Накануне Специалист из России заявил о том, что агрессивность коронавируса снижается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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