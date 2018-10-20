ИА «Ореанда-Новости» Сотни тысяч сторонников Европейского Союза прошли через Лондон в субботу в крупнейшей демонстрации, с целью потребовать, чтобы британское правительство провело общественное голосование по условиям Brexit.

Протестующие размахивали голубым и золотым флагом ЕС и подняли под солнечным небом знамена “ Bollocks to Brexit”, чтобы призвать к еще одному референдуму о возможной сделке о том, как Британия покинет крупнейший в мире торговый блок.

Это шествие проходит после очередной бурной недели для премьер-министра Терезы Мэй, в которой она не смогла договориться с лидерами ЕС в Брюсселе и огорчила членов своей собственной партии, сделав дальнейшие уступки в переговорах. Ранее Тереза Мэй отмечала, что возможно продление переходного периода по Brexit.

До выхода из ЕС Великобритании осталось чуть более пяти месяцев, однако до сих пор нет никакой ясности о том, как будет выглядеть будущее торговое соглашение с ЕС.

Джеймс Макгрори, один из организаторов шествия, сказал, что избиратели должны иметь возможность изменить свое мнение, потому что решение повлияет на их жизнь в течение нескольких поколений.

"Люди думают, что переговоры по Brexit - это полный беспорядок, у них нет веры в правительство, люди не верят, что чиновники смогут выполнить обещания, которые были сделаны, отчасти потому, что они не могут быть выполнены”, - сказал он.

На марше демонстранты несли плакаты с надписями “Brexit-штаны”, “время для поворота в ЕС” и “Европейский и гордый.”.

Организаторы заявили, что в марше приняли участие около 670 000 человек, что сделает его крупнейшим в Великобритании после демонстрации против войны в Ираке в 2003 году.

Кампания "народное голосование", которая включает в себя несколько проевропейских групп, заявила, что они регулярно размещали стюардов, чтобы оценить размер толпы. Полиция не представила независимой оценки числа участников.

Протестующие первоначально собрались возле Гайд-парка, а затем прошли мимо Даунинг-стрит и закончили возле парламента, где они слушали политиков из всех основных политических партий.