ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году состоится первый в истории выход в открытый космос экипажа из двух женщин. В соответствии с планом, 14 марта двое американцев и один россиянин отправятся работать на МКС, передаёт «Интерфакс».

Астронавт Кристина Хэммок-Кох (США) в ходе пресс-конференции рассказала, что она и другая американка, Энн Макклейн, которая сейчас находится на МКС, выйдут в открытый космос. Они уже получили соответствующее назначение, хотя Хэммок-Кох призналась, что пока не знает, «насколько официально» NASA распространила эту информацию. Женщины-астронавты готовы к выполнению любых назначенных задач.

Кристина Хэммок-Кох, её соотечественник Ник Хейг, а также Алексей Овчинин из России сдали необходимые экзамены, прежде чем отправиться в полёт на корабле «Союз МС-12». Межведомственная комиссия рекомендовала их в качестве основного экипажа МКС, где они проведут 204 дня. 14 марта экипаж полетит туда с космодрома Байконур. В октябре Алексею Овчинину и Нику Хейгу не удалось попасть на МКС из-за того, что ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию. Для Овчинина это уже второй полёт на МКС, для двоих американских астронавтов - первый.

Сегодня на МКС продолжают работать, кроме Энн Макклейн, россиянин Олег Кононенко и Давид Сен-Жак из Канады.

В мае 2019 года российские астронавты также должны будут выйти в открытый космос. Так, Алексей Овчинин на пресс-конференции сообщил, что это для него одна из наиболее интересных задач. Овчинину и Кононенко предстоит демонтировать оборудование, которое было на экспонировании снаружи станции. Образцы материалов с этого оборудования вернут на Землю, где специалисты изучат, какие из них подверглись воздействию космических факторов.

Помимо этих заданий, экипаж должен будет принять грузовые корабли Dragon, HTV, Cygnus и «Прогресс», пилотируемый корабль (США), провести ряд научных экспериментов.

Первой женщиной, побывавшей в открытом космосе, стала Светлана Савицкая. Это произошло в 1984 году. Но с тех пор экипажи, выполняющие подобные задачи, никогда не состояли из одних женщин.