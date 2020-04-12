ИА «Ореанда-Новости». Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом. Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на усталость, не намерен сдаваться.

Глава украинского государства обратился к подписчикам в Instagram, признав, что он и его коллеги устали. Он перечислил все меры, которые Киев принимает для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, украинские самолёты были направлены в Китай и Южную Корею, чтобы привезти «всё необходимое». Также в стране наращивается производство масок и защитных костюмов.

Зеленский отметил, что вирус будет побеждён. Он добавил, что с нетерпением ждёт того дня, когда сможет сказать «на Украине заболевших и умерших нет».