На плато Укок изучили численность снежного барса
18.08.2017, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Численность снежного барса и копытных животных изучили на плато Укок.
Первый этап экспедиции WWF на плато Укок, запланированной для «паспортизации» всех особей снежных барсов, прошёл в Горном Алтае с 24 июля по 4 августа.
«К сожалению, оказалось, что численность ирбиса на плато Укок в несколько раз ниже ожидаемой. Точно мы подтверждаем обитание как минимум одной особи снежного барса. Скорее всего, с российской стороны хребтов Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола обитает две-три особи снежного барса — не больше. Наиболее благоприятными для проживания ирбиса оказались отроги горного массива Табын-Богдо-Ола и его стык с хребтами Сайлюгем и Южный Алтай, — комментирует Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF. — К сожалению, за всё время экспедиции мы видели очень мало копытных, что означает: пищи для ирбиса на Укоке недостаточно. Особенно низкая численность копытных на Южном Алтае вдоль границ с Казахстаном и Китаем».
Участниками экспедиции стали сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF, Сайлюгемского нацпарка и природного парка «Зона покоя Укок».
Во время обследования плато на высоте 2000–3000 метров над уровнем моря специалисты прошли пешком и проехали на автомобилях высокой проходимости около 800 километров и проложили 25 маршрутов по бассейнам рек Укок, Белая, Канас, Бетсу-Канас, Чолок-Чад, Кара-Чад, Ирбисту, Аргамджи, Калгуты.
Автоматические камеры были установлены только в тех точках, где эксперты обнаружили следы присутствия редкого хищника: отпечатки лап ирбиса, экскременты, которые были собраны для генетического анализа, поскребы на земле и так далее. Изначально на плато Укок планировалось установить 20 фото- и видеоловушек, но так как следов жизнедеятельности ирбиса было найдено очень мало, для экономии сил и ресурсов при последующей проверке камер эксперты поставили регистраторы только в тех точках, где отметился ирбис и с большой вероятность появится вновь, — всего 10 фотоловушек.
Проверка установленных фотоловушек запланирована на сентябрь этого года. К этому времени камеры проработают уже более месяца и с большой вероятностью повторно зафиксируют снежного барса. В сентябре проверять камеры поедут только сотрудники Сайлюгемского национального парка, природного парка «Зона покоя Укок» и жители соседних сел, которые участвуют в проекте фонда по вовлечению охотников к природоохранным проектам.
«Актуальной проблемой на плато Укок остается забор из колючей проволоки длиной 50 км вдоль российско-монгольской границы. Это – линия инженерно-технических сооружений, установку которой начали, а потом бросили пограничники со стороны Монголии, — отметил заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. — Сейчас этот забор затрудняет перемещение диких животных, отмечаются случаи гибели копытных в колючей проволоке. Решить проблему, то есть демонтировать колючку, можно только при участии государственных ведомств и правительств двух стран. Сейчас прорабатывается возможность разбора этого заграждения и вывоза его за пределы Укока».
По итогам мониторинга ирбиса на Укоке для каждой идентифицированной особи снежного барса будут разработаны подробные описания — своеобразные «паспорта» ирбиса. Данные будут внесены в онлайн базу данных «Ирбис», которая содержит информацию обо всех известных на сегодня снежных барсах Алтая и Саян, — она была разработана в 2015 году по инициативе WWF. Таким образом, на карте обитания снежного барса в России станет меньше белых пятен, наконец-то ученые смогут уверенно называть численность и условия обитания ирбиса на плато Укок.
Как отмечают специалисты, экспедиция по паспортизации снежных барсов плато Укок состоялась в летнее время, когда в местности всегда много туристов, что неудивительно, ведь дороги может замести уже в сентябре, а открыться от снега путь может лишь поздней весной. Участники экспедиции встретили целые колонны туристов на внедорожниках и квадроциклах. Некоторые участки плато, где находятся места обитания снежного барса, уже изрезаны дорогами, там постоянно присутствуют туристы. Это ведет к дополнительному беспокойству животных и могло сказаться на их присутствии на Укоке.
Первый этап экспедиции WWF на плато Укок, запланированной для «паспортизации» всех особей снежных барсов, прошёл в Горном Алтае с 24 июля по 4 августа.
«К сожалению, оказалось, что численность ирбиса на плато Укок в несколько раз ниже ожидаемой. Точно мы подтверждаем обитание как минимум одной особи снежного барса. Скорее всего, с российской стороны хребтов Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола обитает две-три особи снежного барса — не больше. Наиболее благоприятными для проживания ирбиса оказались отроги горного массива Табын-Богдо-Ола и его стык с хребтами Сайлюгем и Южный Алтай, — комментирует Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF. — К сожалению, за всё время экспедиции мы видели очень мало копытных, что означает: пищи для ирбиса на Укоке недостаточно. Особенно низкая численность копытных на Южном Алтае вдоль границ с Казахстаном и Китаем».
Участниками экспедиции стали сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF, Сайлюгемского нацпарка и природного парка «Зона покоя Укок».
Во время обследования плато на высоте 2000–3000 метров над уровнем моря специалисты прошли пешком и проехали на автомобилях высокой проходимости около 800 километров и проложили 25 маршрутов по бассейнам рек Укок, Белая, Канас, Бетсу-Канас, Чолок-Чад, Кара-Чад, Ирбисту, Аргамджи, Калгуты.
Автоматические камеры были установлены только в тех точках, где эксперты обнаружили следы присутствия редкого хищника: отпечатки лап ирбиса, экскременты, которые были собраны для генетического анализа, поскребы на земле и так далее. Изначально на плато Укок планировалось установить 20 фото- и видеоловушек, но так как следов жизнедеятельности ирбиса было найдено очень мало, для экономии сил и ресурсов при последующей проверке камер эксперты поставили регистраторы только в тех точках, где отметился ирбис и с большой вероятность появится вновь, — всего 10 фотоловушек.
Проверка установленных фотоловушек запланирована на сентябрь этого года. К этому времени камеры проработают уже более месяца и с большой вероятностью повторно зафиксируют снежного барса. В сентябре проверять камеры поедут только сотрудники Сайлюгемского национального парка, природного парка «Зона покоя Укок» и жители соседних сел, которые участвуют в проекте фонда по вовлечению охотников к природоохранным проектам.
«Актуальной проблемой на плато Укок остается забор из колючей проволоки длиной 50 км вдоль российско-монгольской границы. Это – линия инженерно-технических сооружений, установку которой начали, а потом бросили пограничники со стороны Монголии, — отметил заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. — Сейчас этот забор затрудняет перемещение диких животных, отмечаются случаи гибели копытных в колючей проволоке. Решить проблему, то есть демонтировать колючку, можно только при участии государственных ведомств и правительств двух стран. Сейчас прорабатывается возможность разбора этого заграждения и вывоза его за пределы Укока».
По итогам мониторинга ирбиса на Укоке для каждой идентифицированной особи снежного барса будут разработаны подробные описания — своеобразные «паспорта» ирбиса. Данные будут внесены в онлайн базу данных «Ирбис», которая содержит информацию обо всех известных на сегодня снежных барсах Алтая и Саян, — она была разработана в 2015 году по инициативе WWF. Таким образом, на карте обитания снежного барса в России станет меньше белых пятен, наконец-то ученые смогут уверенно называть численность и условия обитания ирбиса на плато Укок.
Как отмечают специалисты, экспедиция по паспортизации снежных барсов плато Укок состоялась в летнее время, когда в местности всегда много туристов, что неудивительно, ведь дороги может замести уже в сентябре, а открыться от снега путь может лишь поздней весной. Участники экспедиции встретили целые колонны туристов на внедорожниках и квадроциклах. Некоторые участки плато, где находятся места обитания снежного барса, уже изрезаны дорогами, там постоянно присутствуют туристы. Это ведет к дополнительному беспокойству животных и могло сказаться на их присутствии на Укоке.
Источник: http://altai-republic.ru