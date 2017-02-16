Учёные объяснили, почему в Перми так много снегирей и свиристелей
16.02.2017, 13:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Орнитологи рассказали, с чем связано большое количество снегирей и свиристелей в Перми. В последние недели на улицах города можно наблюдать целые стаи этих птиц.
Как описывает в своей книге «Птицы города Перми» Александр Шепель, доктор биологических наук, профессор ПГНИУ, снегири обитают и гнездятся в городских лесах в течение всего года и помимо плодов боярышника, яблони и рябины питаются семенами сорных трав. Свиристели в городе появляются уже в сентябре и обитают до мая, предпочитают городские леса и болотистые участки. Питаются ягодами, в рацион этих птиц входит можжевельник, брусника и клюква.
В зимний период многие лесные птицы перебираются ближе к жилью человека, что обусловлено наличием кормовой базы. Поэтому высокий урожай рябины и дикой яблони привлек пернатых на улицы города.
Гораздо реже в Перми можно встретить еще одну зимующую птицу – оляпку, так как характерными местами ее обитания являются берега горных рек с быстрым течением и порожистыми участками. В городе оляпку можно встретить на незамерзающих участках Данилихи или Гайвы, где «околоводный охотник» выискивает личинок жуков-плавунцов и прочих мелких водных насекомых.
Как описывает в своей книге «Птицы города Перми» Александр Шепель, доктор биологических наук, профессор ПГНИУ, снегири обитают и гнездятся в городских лесах в течение всего года и помимо плодов боярышника, яблони и рябины питаются семенами сорных трав. Свиристели в городе появляются уже в сентябре и обитают до мая, предпочитают городские леса и болотистые участки. Питаются ягодами, в рацион этих птиц входит можжевельник, брусника и клюква.
В зимний период многие лесные птицы перебираются ближе к жилью человека, что обусловлено наличием кормовой базы. Поэтому высокий урожай рябины и дикой яблони привлек пернатых на улицы города.
Гораздо реже в Перми можно встретить еще одну зимующую птицу – оляпку, так как характерными местами ее обитания являются берега горных рек с быстрым течением и порожистыми участками. В городе оляпку можно встретить на незамерзающих участках Данилихи или Гайвы, где «околоводный охотник» выискивает личинок жуков-плавунцов и прочих мелких водных насекомых.