Росгеология завершила запланированные поисковые работы на золото на Ишинской площади на Алтае
13.01.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Горно-Алтайская экспедиция» (Алтайский край, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) успешно выполнила запланированные на 2016г. работы в рамках государственного контракта на Ишинской площади, расположенной в Чойском районе Республики Алтай. Геологи ведут здесь поиски объектов золото-медно-скарнового и золото-сульфидно-кварцевого типов. Исследования начались в 2015г. и будут закончены в декабре 2017г.
Перед специалистами поставлена цель - локализовать и оценить прогнозные ресурсы золота категории Р2 и Р1 и разработать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
В 2016г. был уточнен комплекс критериев и признаков для поисков золото-сульфидно-кварцевого и золото-медно-скарнового оруденения, выявлены перспективные на драгоценный метал участки и минерализованные зоны, проведена оценка их параметров, выделены территории для проведения детальных поисковых работ в 2017 году.
На участке Туравитый пробурены поисковая (202,9 м) и 3 поисково-картировочные (199,2 м) скважины, отобрано 408 проб.
Проведена оценка прогнозных ресурсов золота на участках Кутерьба и Туравитый. По имеющимся анализам из отдельных канав и визуальной оценке потенциально рудных интервалов предварительно выделено 4 намечающихся рудных тела.
По комплексу полученных в результате работ положительных геологических, геофизических и геохимических признаков в 2017 г. на объекте планируется завершить геофизические исследования методом магнитометрии масштаба 1:10000 на участке Туравитый, заверить горными работами выявленные ранее проявления золота, изучить поисковым бурением вскрытые с поверхности рудные тела на глубину, а также заверить геофизические аномалии, связанные с потенциально рудными объектами на глубине (будут пробурены рекомендованные скважины 1, 3 и 4). Также поисково-картировочным бурением планируется изучить внутреннее геологическое строение рудных зон, учитывая его сложность.
Перед специалистами поставлена цель - локализовать и оценить прогнозные ресурсы золота категории Р2 и Р1 и разработать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
В 2016г. был уточнен комплекс критериев и признаков для поисков золото-сульфидно-кварцевого и золото-медно-скарнового оруденения, выявлены перспективные на драгоценный метал участки и минерализованные зоны, проведена оценка их параметров, выделены территории для проведения детальных поисковых работ в 2017 году.
На участке Туравитый пробурены поисковая (202,9 м) и 3 поисково-картировочные (199,2 м) скважины, отобрано 408 проб.
Проведена оценка прогнозных ресурсов золота на участках Кутерьба и Туравитый. По имеющимся анализам из отдельных канав и визуальной оценке потенциально рудных интервалов предварительно выделено 4 намечающихся рудных тела.
По комплексу полученных в результате работ положительных геологических, геофизических и геохимических признаков в 2017 г. на объекте планируется завершить геофизические исследования методом магнитометрии масштаба 1:10000 на участке Туравитый, заверить горными работами выявленные ранее проявления золота, изучить поисковым бурением вскрытые с поверхности рудные тела на глубину, а также заверить геофизические аномалии, связанные с потенциально рудными объектами на глубине (будут пробурены рекомендованные скважины 1, 3 и 4). Также поисково-картировочным бурением планируется изучить внутреннее геологическое строение рудных зон, учитывая его сложность.