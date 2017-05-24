ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные из Российского государственного гидрометеорологического университета и Морского гидрофизического института РАН разработали метод восстановления пространственно-временных характеристик поверхностных волн в океане и скоростей поверхностных течений по спутниковым изображениям.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), а их результаты опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research.

Основной целью проекта учёных является развитие новых подходов и методов для изучения океана на основе спутниковых мульти-поляризационных радиолокационных и оптических измерений, которые поступают с действующих и планируемых к запуску спутниковых платформ. В последних двух статьях учёные предлагают метод восстановления высот океанических поверхностных волн по измерениям яркости солнечного блика из космоса и описывают применение этого метода для исследования высот волн на юге Африки - течения мыса Игольного.

Метод был разработан по данным оптического сканера с Европейского спутника Sentinel-2. Далее он был применён для анализа распределения высот волн по большой акватории океана. Для интерпретации измерений учёные использовали математическое моделирование.

«Применение метода к анализу данных, поступающих с Европейского спутника Sentinel-2, продемонстрировало его высокую эффективность. В частности, в районе течения мыса Игольного обнаружен эффект захвата волн течением, приводящий к появлению аномально высоких океанических волн, являющихся возможной причиной частых кораблекрушений в этом районе. Эффект захвата волн течением - это явление, при котором траектории волн искривляются и концентрируются в окрестности максимума скорости течения, приводя к сильному увеличению энергии волн. Так как зыбь в этом районе имеет большие длины волн, около 200-300 метров, значительное увеличение высоты зыби может приводить к катастрофическим последствиям, например переламыванию танкера, если его нос и корма попадают на два последовательных гребня высокой зыби», - рассказал Владимир Кудрявцев, автор статьи, доктор физико-математических наук, сотрудник Морского гидрофизического института РАН.