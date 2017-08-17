ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный коллектив учёных, в который входят специалисты из Института проблем химической физики РАН и МГУ, сделали обзор работ российских научных работников в области исследования и разработки магнитных молекул, с помощью которых можно создавать более ёмкие носители информации.

Учёные обнаружили, что одна молекула может себя вести как магнит: она проявляет магнитные свойства, может намагничиваться и сохранять это свойство долгое время. Эти магниты называют мономолекулярными, они могут использоваться для создания магнитных систем для записи и хранения информации, в основном звуков (к таким системам относится магнитофон).

Сейчас при разработке магнитной системы один бит информации определяется доменом - частью кристаллической решётки, состоящей из множества молекул. Эти молекулы взаимодействуют друг с другом и таким образом определяют магнетизм системы и, следовательно, плотность записи информации. То есть в современных системах магнитной записи один бит информации зависит от множества кооперирующихся между собой молекул. Одна магнитная молекула же выступает как отдельный домен, тем самым уплотняя запись информации в разы.

«Наша работа посвящена обзору направлений, по которым сейчас ведутся исследования. Он определяет наше место в этой международной гонке создания новых мономолекулярных магнитов. Работы российских учёных публикуются в журналах первой категории. Дальше наш уровень будет определяться, конечно, не только фундаментальными исследованиями, но и тем, насколько государство и компании будут вкладывать деньги в создание реальных приборов на основании таких интересных молекул. Сейчас магнитным молекулам посвящены только фундаментальные исследования», - рассказал один из авторов статьи академик РАН, директор Института проблем химической физики РАН, подведомственного ФАНО России, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Алдошин.

В ходе работы ученые использовали рентгеноструктурный анализ, чтобы понять особенности строения этих молекул, методы квантово-химических расчётов, метод моделирования магнитных явлений на основе теоретических представлений, ЭПР-спектроскопию, инфракрасную спектроскопию.



«С помощью таких мономолекулярных магнитов можно создавать элементы записи информации, в которых битом информации является уже не домен, который включает в себя тысячи молекул, а просто одна молекула. Так, плотность записи информации возрастает в 10-15 раз. Кроме того, такие системы могут использоваться в качестве битов квантовой информации для квантовых компьютеров и транзисторов. Очень интересное направление в качестве практического применения, но очень важно понять фундаментальные особенности этих молекул: соотнести свойства молекул с их видами и понять, как они должны быть устроены», - заключил учёный.