Учёные из США разрабатывают полы, вырабатывающие электроэнергию
19.02.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа учёных из Висконсинского университета работает над уникальной разработкой - напольным покрытием, вырабатывающим энергию в момент движения по нему. Такого рода «энергетические» полы не являются чем-то новым, однако «изюминка» проекта американских исследователей состоит в том, что их напольное покрытие делается из производственных отходов.
Благодаря особой химической обработке, предложенной учёными, целлюлозные волокна получают возможность вырабатывать электрический заряд. В случае использования таких волокон в напольном покрытии, энергии, получаемой при ходьбе по нему, вполне хватит для работы осветительного прибора или увеличения заряда в аккумуляторе. Обработанная по вышеописанной технологии стружка имеет толщину в размере менее одного миллиметра и встраивается в виде функционально важного элемента в строительный материал.
Данный расходный материал, т.е. стружка - всегда очень дешева, да и имеется она в избытке в промышленных масштабах. Таким образом, напольное покрытие из стружки и опилок может выступить великолепным бюджетным материалом, который в тоже время является энергоэффективным и служит делу освобождения людей от зависимости от ископаемых источников энергии. Так, американские исследователи выражают уверенность, что при укладке стружечного напольного покрытия в торгово-развлекательных центрах, на стадионах и других местах массового скопления людей, города получат неплохой дополнительный источник для выработки большого количества энергии.
Учёные признаются, что на сегодняшний день их проект ещё находится в процессе доработки. Тем не менее, уже в ближайшем будущем такими полами будет частично выстелена территория Висконсинского университета. Именно там учёные осуществляли свои исследования в отношении целлюлозных волокон.
Благодаря особой химической обработке, предложенной учёными, целлюлозные волокна получают возможность вырабатывать электрический заряд. В случае использования таких волокон в напольном покрытии, энергии, получаемой при ходьбе по нему, вполне хватит для работы осветительного прибора или увеличения заряда в аккумуляторе. Обработанная по вышеописанной технологии стружка имеет толщину в размере менее одного миллиметра и встраивается в виде функционально важного элемента в строительный материал.
Данный расходный материал, т.е. стружка - всегда очень дешева, да и имеется она в избытке в промышленных масштабах. Таким образом, напольное покрытие из стружки и опилок может выступить великолепным бюджетным материалом, который в тоже время является энергоэффективным и служит делу освобождения людей от зависимости от ископаемых источников энергии. Так, американские исследователи выражают уверенность, что при укладке стружечного напольного покрытия в торгово-развлекательных центрах, на стадионах и других местах массового скопления людей, города получат неплохой дополнительный источник для выработки большого количества энергии.
Учёные признаются, что на сегодняшний день их проект ещё находится в процессе доработки. Тем не менее, уже в ближайшем будущем такими полами будет частично выстелена территория Висконсинского университета. Именно там учёные осуществляли свои исследования в отношении целлюлозных волокон.