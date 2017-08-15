В Подмосковье обнаружили редчайшую хищную птицу
15.08.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Малого подорлика из семейства ястребиных обнаружили в Лотошинском районе Московской области во время мониторинга видов флоры и фауны региона, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
«По словам экспертов, это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Сейчас малый подорлик занесён в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области», — уточняется в пресс-релизе.
Места известного и вероятного гнездования малого подорлика взяты под особую охрану, чтобы сохранить в фауне Подмосковья эту птицу, отмечается в материале.
Министр экологии и природопользования Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, отметил, что одной из причин редкости малого подорлика является то, что обычно за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец. По облику птица напоминает некрупного орла с размахом крыльев в 1,5 метра, но она является одной из самых больших птиц Московской области.
Малый подорлик гнездится в старых заболоченных лиственных и смешанных лесах с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками. Если первое гнездование проходит успешно, то малые подорлики возвращаются в то же место для выведения птенцов в течение многих лет, заключается в сообщении.
«По словам экспертов, это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Сейчас малый подорлик занесён в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области», — уточняется в пресс-релизе.
Места известного и вероятного гнездования малого подорлика взяты под особую охрану, чтобы сохранить в фауне Подмосковья эту птицу, отмечается в материале.
Министр экологии и природопользования Александр Коган, которого цитирует пресс-служба, отметил, что одной из причин редкости малого подорлика является то, что обычно за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец. По облику птица напоминает некрупного орла с размахом крыльев в 1,5 метра, но она является одной из самых больших птиц Московской области.
Малый подорлик гнездится в старых заболоченных лиственных и смешанных лесах с крупными деревьями, чередующимися с открытыми участками. Если первое гнездование проходит успешно, то малые подорлики возвращаются в то же место для выведения птенцов в течение многих лет, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru