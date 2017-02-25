В США построят три новых завода Gigafactory
25.02.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель знаменитой инновационной компании Tesla и SpaceX Илон Маск недавно представил отчёт инвесторам в виде ежеквартального письма о работе Tesla. В нём он рассказал и о планах компании на будущее. От отметил, что в начале лета текущего года намечается старт производства электрического автомобиля модели Tesla Model 3. Кроме того, Маск анонсировал начало строительства нескольких заводов Gigafactory.
Второй завод Gigafactory уже начал строиться в штате Нью-Йорк, в пригороде Буффало. Однако Илон Маск не собирается ограничиваться указанными двумя заводами, намереваясь приступить к строительству ещё минимум трёх аналогичных предприятий. Что касается места расположения новых производственных площадок, то глава компании Tesla об этом ещё ничего не знает. Илон Маск пообещал обнародовать все сведения о местах строительства заводов после того, как в компании будут приняты окончательные решения.
В письме Маска инвесторам отмечается, что на Gigafactory 1 уже происходит установка оборудования, которое необходимо для запуска производства модели электромобиля Tesla Model 3. Кроме того, уже стартовал процесс производства батарей, по формфактору подобных тем, что будут применяться в обновлённой Model 3.
Илон Маск сообщил информацию по поводу роста продаж автомашин. Так, в конце минувшего года существенно вырос интерес потребителей к продукции, выпускаемой компанией Tesla. В итоге за первое полугодие текущего года инновационная компания рассчитывает реализовать порядка 47 тысяч Model S и полусотни тысяч Model X.
Второй завод Gigafactory уже начал строиться в штате Нью-Йорк, в пригороде Буффало. Однако Илон Маск не собирается ограничиваться указанными двумя заводами, намереваясь приступить к строительству ещё минимум трёх аналогичных предприятий. Что касается места расположения новых производственных площадок, то глава компании Tesla об этом ещё ничего не знает. Илон Маск пообещал обнародовать все сведения о местах строительства заводов после того, как в компании будут приняты окончательные решения.
В письме Маска инвесторам отмечается, что на Gigafactory 1 уже происходит установка оборудования, которое необходимо для запуска производства модели электромобиля Tesla Model 3. Кроме того, уже стартовал процесс производства батарей, по формфактору подобных тем, что будут применяться в обновлённой Model 3.
Илон Маск сообщил информацию по поводу роста продаж автомашин. Так, в конце минувшего года существенно вырос интерес потребителей к продукции, выпускаемой компанией Tesla. В итоге за первое полугодие текущего года инновационная компания рассчитывает реализовать порядка 47 тысяч Model S и полусотни тысяч Model X.