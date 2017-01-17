В Томской области применена новая методика нехирургического исправления прикуса
17.01.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Томские хирурги применили новую методику по исправлению прикуса. Новая методика — двухчелюстные ортогнатические операции — позволяет хирургам исправлять прикус без разрезов на лице и шее.
Как сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы Валерий Митасов, с декабря метод позволил исправить прикус десяти пациентам больницы.
Челюстно-лицевые хирурги ОКБ начали выполнять двухчелюстные ортогнатические операции (операции на верхней и нижней челюсти по исправлению прикуса и эстетике лица), пройдя подготовку в клиниках Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
Раньше ортогнатические операции делались наружным доступом — на лице и только на нижней челюсти, сводясь в основном к улучшению прикуса. Двухчелюстные операции, кроме правильного прикуса, позволяют получить красивую улыбку и изменить к лучшему форму всего лица. Операции выполняются бесплатно.
Как сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы Валерий Митасов, с декабря метод позволил исправить прикус десяти пациентам больницы.
Челюстно-лицевые хирурги ОКБ начали выполнять двухчелюстные ортогнатические операции (операции на верхней и нижней челюсти по исправлению прикуса и эстетике лица), пройдя подготовку в клиниках Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
Раньше ортогнатические операции делались наружным доступом — на лице и только на нижней челюсти, сводясь в основном к улучшению прикуса. Двухчелюстные операции, кроме правильного прикуса, позволяют получить красивую улыбку и изменить к лучшему форму всего лица. Операции выполняются бесплатно.