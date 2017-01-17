Вулкану Безымянный на Камчатке присвоен жёлтый код авиационной опасности
17.01.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану Безымянный присвоен желтый код авиационной опасности.
Вулканам Шивелуч и Ключевской присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает повышенную вулканическую активность с высокой вероятностью извержения, либо извержение с отсутствием или незначительным выбросом пепла.
Дальневосточный центр ФГБУ "НИЦ "Планета" ведёт ежедневный мониторинг вулканической активности и наличия над территорией Камчатки и Северных Курил повышенных концентраций вулканических газов.
Вулканам Шивелуч и Ключевской присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это означает повышенную вулканическую активность с высокой вероятностью извержения, либо извержение с отсутствием или незначительным выбросом пепла.
Дальневосточный центр ФГБУ "НИЦ "Планета" ведёт ежедневный мониторинг вулканической активности и наличия над территорией Камчатки и Северных Курил повышенных концентраций вулканических газов.