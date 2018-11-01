ИА «Ореанда-Новости» Россия обвинила повстанцев в Сирии в провинции Идлиб в четверг в попытке сорвать российско-турецкую инициативу по созданию демилитаризованной зоны в удерживаемом повстанцами регионе.

Идлиб удерживается целым рядом повстанческих группировок, самой мощной из которых является "Тахрир аш-Шам". Объединение исламистских группировок, в котором доминирует бывший фронт ан-Нусры, филиал Аль-Каиды до 2016 года.

”В Идлибе все ещё находятся боевики "ан-Нусры", которые не прекращают попыток сорвать реализацию меморандума, что был согласован между Россией и Турцией", - сообщает пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Захарова на брифинге в Москве сообщила, что боевики продолжают обстреливать сирийские правительственные войска на юге провинции и северо-западе Хамы.

Сирийская организация по правам человека сообщила о регулярных обстрелах после сентябрьской сделки, которые привели к нескольким смертям как на повстанческих, так и на оппозиционных сторонах линии фронта. Обстрел продолжился и в четверг.

Соглашение, заключенное в сентябре между Россией, самым могущественным союзником президента Сирии Башара Асада, и Турцией, которая поддерживает повстанцев, предотвратило крупное наступление правительства на удерживаемый оппозицией регион на северо-западе Сирии.

Турция заявила, что сделка продолжается по плану, и отвергла обвинения Дамаска в том, что Турция, похоже, не желает выполнять сделку.

ООН заявила, что около 3 миллионов человек живут в удерживаемом повстанцами Идлибе и прилегающих районах, и предупредила, что битва за восстановление контроля Асада над зоной может быть худшей за весь период Семилетней войны.

Ранее сообщалось, что турецкими военными из артиллерии были обстреляны позиции сил самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат.