ИА «Ореанда-Новости». Владимир Мединский, глава Минкульта РФ, высказался о планах шоумена Стаса Барецкого по поводу съёмок продолжения культового фильма-дилогии «Брат». Он заявил, что такие идеи лучше игнорировать, пишет портал «Москва 24».

Руководитель Министерства культуры России прокомментировал намерение шоумена Барецкого по поводу съёмок нового фильма - «Брат-3». Владимир Мединский на пресс-конференции призвал игнорировать любые обсуждения этой темы, так как, по его убеждению, создатели фильма «только этого и добиваются».

Режиссёр Сергей Бодров-старший охарактеризовал идею Барецкого как «странную», певица Ирина Салтыкова сообщила, что мысль «ужасная», а Сергей Сельянов, продюсер двух предыдущих кинокартин, сказал, что это «хамство, неуважение и глупость».

Шоумен Стас Барецкий заявлял, что приступил к съёмкам фильма, который станет продолжением фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. Предполагалось, что главную роль исполнит звезда Интернета Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки, однако он отказался участвовать в проекте, когда узнал о порносценах, сообщает «Газета.ru».