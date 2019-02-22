ИА «Ореанда-Новости». Фонд кино будет поддерживать производство российских детских и, в частности, анимационных фильмов. На поддержку российской кинематографии будет выделена ежегодно увеличивающаяся субсидия. Такое поручение президент России Владимир Путин дал правительству, сообщает ТАСС.

Правительство поддержит российскую кинематографию субсидиями. Фонд кино, согласно поручению президента РФ, будет заниматься поддержкой производства детских и анимационных фильмов. Будет исполнено одно из поручений в перечне главы государства, который был представлен 15 декабря минувшего года на заседании Совета по культуре и искусству.

Тему на этом заседании поднял режиссёр Андрей Кончаловский. Он высказался по поводу того, что в рамках работы Фонда кино недостаточно внимания уделяется детскому кинематографу. Так, он отметил, что в Министерстве культуры РФ на эти расходы предусмотрена отдельная статья, но в Фонде кино её нет. Кончаловский предложил направить усилия на развитие детского кино и предусмотреть для этой цели отдельный бюджет.

Федеральный Фонд кино будет оказывать целевую финансовую поддержку производства национальных семейных и детских фильмов. Кроме того, планируется финансово поддержать проекты ведущих отечественных режиссёров-мультипликаторов, которые создают уникальные авторские анимационные фильмы. Фонд кино также будет выдавать средства на прокат отечественного кино.

Субсидия из государственного бюджета на поддержку российской кинематографии будет каждый год увеличиваться на 1 млрд рублей, начиная с 2019 года. Президент Владимир Путин ожидает доклада по данному поручению до 15 июня 2019 года.