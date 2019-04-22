ИА «Ореанда-Новости». Китайская компания Huawei Technologies запустила 22 апреля первое в сфере коммуникаций оборудование 5G, которое станет прорывной технологией в автомобилестроении. Как отмечают эксперты, представление этой технологии идёт в ногу с растущими амбициями Huawei стать основным поставщиком в отрасли технологий автоматического вождения.

В пресс-релизе Huawei отмечается, что перспективный модуль MH 5000 базируется на основе чипа Balong 5000 5G. Эта разработка была обнародована в начале этого года. «На базе этого чипа компания Huawei изготовила автомобильный модуль 5G, который характеризуется высокими скоростями и надёжным качеством. К тому же, аналогов в мире этой разработки пока не существует», - говорится в сообщении.

Модуль был представлен накануне на автомобильном шоу в столице КНР. Автофорум продлится до четверга.

«Этот автомобильный модуль будет способствовать переходу автомобильной промышленности в эпоху 5G. Он станет важным продуктом в сфере коммуникаций для будущих технологий автомобилестроения», - было отмечено на презентации.

Представители компании отмечают, что модуль поспособствует планам Huawei начать освоение сетевых технологий в сфере коммерческого применения 5G для автомобилестроения во второй половине 2019 года.

Huawei в последние годы тестирует технологии для интеллектуальных подключённых автомобилей в Китае. Эти разработки ведутся в Шанхае, Шэньчжэне и Уси. Компания также подписала соглашения о сотрудничестве с именитыми представителями производителей автомобилей, включая FAW, Dongfeng и Changan.