07.01.2019, 18:31
Учёные нашли новый способ быстро распознать рак
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана нашли связанный с активацией иммунной системы механизм, который позволяет защитным клеткам организма эффективнее искать и уничтожать раковые клетки.
Учёные внимательно проверили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не идентифицировать их как опасные вирусы. Оказалось, что при подавлении этого механизма иммунная система начинает бороться с раковыми клетками. При этом это больше всего работает при раке лёгких и меланоме. Профессор Эрез Леванон рассказал, что при отключении этого механизма иммунная система становится гораздо более чувствительной и агрессивной по отношению к опухолевым клеткам, пишет "Российская газета".
Профессор также добавил, что в последнее время появились новые противораковые лекарства, блокирующие белки и снижающие иммунную активность в отношении злокачественных опухолей. Испытания этих препаратов прошли успешно. Однако всё равно сегодняшние лекарства могут помочь только маленькому проценту пациентов, потому что они не могут заставить иммунную систему атаковать раковую опухоль.
Учёные внимательно проверили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не идентифицировать их как опасные вирусы. Оказалось, что при подавлении этого механизма иммунная система начинает бороться с раковыми клетками. При этом это больше всего работает при раке лёгких и меланоме. Профессор Эрез Леванон рассказал, что при отключении этого механизма иммунная система становится гораздо более чувствительной и агрессивной по отношению к опухолевым клеткам, пишет "Российская газета".
Профессор также добавил, что в последнее время появились новые противораковые лекарства, блокирующие белки и снижающие иммунную активность в отношении злокачественных опухолей. Испытания этих препаратов прошли успешно. Однако всё равно сегодняшние лекарства могут помочь только маленькому проценту пациентов, потому что они не могут заставить иммунную систему атаковать раковую опухоль.
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По мнению учёных, их открытие поможет сделать настоящий прорыв в лечении рака. Уже некоторые крупные компании уже начали исследования в целью получить лекарства, которые будут работать на основе сделанного открытия.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.
Кроме того, недавно исследователи смогли получить из клетки иммунитета клеток кои. Они помогут в борьбе с раком. При этом клеточная иммунотерапия является относительно новым способом лечения онкологии.
Ранее стало известно, что учёные из Австралии нашли новый метод борьбы с раком кожи. Специалисты смогли «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут увеличиваться.
По мнению учёных, их открытие поможет сделать настоящий прорыв в лечении рака. Уже некоторые крупные компании уже начали исследования в целью получить лекарства, которые будут работать на основе сделанного открытия.
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.
Кроме того, недавно исследователи смогли получить из клетки иммунитета клеток кои. Они помогут в борьбе с раком. При этом клеточная иммунотерапия является относительно новым способом лечения онкологии.
Ранее стало известно, что учёные из Австралии нашли новый метод борьбы с раком кожи. Специалисты смогли «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут увеличиваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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