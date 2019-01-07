



Российские учёные разработают новые методы лечения депрессии



По мнению учёных, их открытие поможет сделать настоящий прорыв в лечении рака. Уже некоторые крупные компании уже начали исследования в целью получить лекарства, которые будут работать на основе сделанного открытия.



В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.



Кроме того, недавно исследователи смогли получить из клетки иммунитета клеток кои. Они помогут в борьбе с раком. При этом клеточная иммунотерапия является относительно новым способом лечения онкологии.



Ранее стало известно, что учёные из Австралии нашли новый метод борьбы с раком кожи. Специалисты смогли «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут увеличиваться.



американские исследователи рассказали, чем грозит приём антибиотиков Ранее В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.Кроме того, недавно исследователи смогли получить из клетки иммунитета клеток кои. Они помогут в борьбе с раком. При этом клеточная иммунотерапия является относительно новым способом лечения онкологии.Ранее стало известно, что учёные из Австралии нашли новый метод борьбы с раком кожи. Специалисты смогли «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут увеличиваться.

Учёные внимательно проверили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не идентифицировать их как опасные вирусы.. Профессор Эрез Леванон рассказал, что при отключении этого механизма иммунная система становится гораздо более чувствительной и агрессивной по отношению к опухолевым клеткам, пишет "Российская газета".. Испытания этих препаратов прошли успешно. Однако всё равно сегодняшние лекарства могут помочь только маленькому проценту пациентов, потому что они не могут заставить иммунную систему атаковать раковую опухоль.