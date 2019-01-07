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Учёные нашли новый способ быстро распознать рак

Наука и техникаМедицина
Учёные нашли новый способ быстро распознать рак
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана нашли связанный с активацией иммунной системы механизм, который позволяет защитным клеткам организма эффективнее искать и уничтожать раковые клетки.

Учёные внимательно проверили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не идентифицировать их как опасные вирусы. Оказалось, что при подавлении этого механизма иммунная система начинает бороться с раковыми клетками. При этом это больше всего работает при раке лёгких и меланоме. Профессор Эрез Леванон рассказал, что при отключении этого механизма иммунная система становится гораздо более чувствительной и агрессивной по отношению к опухолевым клеткам, пишет "Российская газета".

Профессор также добавил, что в последнее время появились новые противораковые лекарства, блокирующие белки и снижающие иммунную активность в отношении злокачественных опухолей. Испытания этих препаратов прошли успешно. Однако всё равно сегодняшние лекарства могут помочь только маленькому проценту пациентов, потому что они не могут заставить иммунную систему атаковать раковую опухоль.

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По мнению учёных, их открытие поможет сделать настоящий прорыв в лечении рака. Уже некоторые крупные компании уже начали исследования в целью получить лекарства, которые будут работать на основе сделанного открытия.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили  американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.

Кроме того, недавно исследователи смогли получить из клетки иммунитета клеток кои. Они помогут в борьбе с раком. При этом клеточная иммунотерапия является относительно новым способом лечения онкологии.

Ранее стало известно, что учёные из Австралии нашли новый метод борьбы с раком кожи. Специалисты смогли «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут увеличиваться.

Ранее американские исследователи рассказали, чем грозит приём антибиотиков

Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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