07.01.2019, 19:55
Учёные нашли связь между тревогой и ожирением
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из университета Ньюскала в Британии обнаружили взаимосвязь между повышенной тревожностью, ожирением и старением.
Исследователи провели опыт на грызунах. Оказалось, что чем толще мыши, тем скорее проходили процессы старения клеток в их организме. Кроме того, много клеток практически переставали выполнять необходимые функции. Всё это вызывало у мышей повышенную тревожность.
Учёные заявили, что их опыт доказал, что лишний вес ускоряет процессы старения, а вслед за этим возникают тревожные эмоции, пишут "Известия". Отмечается, что это открытие поможет в будущем разобраться в причинах этих явлений.
Российские учёные разработают новые методы лечения депрессии
Учёные из немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка смогли установить причину переедания, которое может стать причиной ожирения. Специалисты выяснили, что лишний вес у человека образовывается из-за выброса дофамина - гормона, который отвечает за удовлетворение. Причём в организм этот гормон выбрасывается дважды. Первый раз при поглощении еды, второй - при попадании пищи в желудок. Исследователи сделаи опыт. Они разбили 12 человек на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь.
После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.
А диетологи исследовали около 40 популярных диет и пришли к выводу, что самой эффективной является средиземноморская диета. Оказалось, что это самая полезная и простая диета. Ко всему прочему, она может быть эффективной при лечении диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее американские исследователи рассказали, чем грозит приём антибиотиков
Исследователи провели опыт на грызунах. Оказалось, что чем толще мыши, тем скорее проходили процессы старения клеток в их организме. Кроме того, много клеток практически переставали выполнять необходимые функции. Всё это вызывало у мышей повышенную тревожность.
Учёные заявили, что их опыт доказал, что лишний вес ускоряет процессы старения, а вслед за этим возникают тревожные эмоции, пишут "Известия". Отмечается, что это открытие поможет в будущем разобраться в причинах этих явлений.
Российские учёные разработают новые методы лечения депрессии
Учёные из немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка смогли установить причину переедания, которое может стать причиной ожирения. Специалисты выяснили, что лишний вес у человека образовывается из-за выброса дофамина - гормона, который отвечает за удовлетворение. Причём в организм этот гормон выбрасывается дважды. Первый раз при поглощении еды, второй - при попадании пищи в желудок. Исследователи сделаи опыт. Они разбили 12 человек на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь.
После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.
А диетологи исследовали около 40 популярных диет и пришли к выводу, что самой эффективной является средиземноморская диета. Оказалось, что это самая полезная и простая диета. Ко всему прочему, она может быть эффективной при лечении диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее американские исследователи рассказали, чем грозит приём антибиотиков
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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