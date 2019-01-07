Исследователи провели опыт на грызунах. Оказалось, что чем толще мыши, тем скорее проходили процессы старения клеток в их организме. Кроме того, много клеток практически переставали выполнять необходимые функции. Всё это вызывало у мышей повышенную тревожность., пишут "Известия". Отмечается, что это открытие поможет в будущем разобраться в причинах этих явлений.. Причём в организм этот гормон выбрасывается дважды. Первый раз при поглощении еды, второй - при попадании пищи в желудок. Исследователи сделаи опыт. Они разбили 12 человек на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь.После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.. Оказалось, что это самая полезная и простая диета. Ко всему прочему, она может быть эффективной при лечении диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее