ИА «Ореанда-Новости». Исследователи выяснили, что регулярные занятия спортом в среднем возрасте уменьшают риск преждевременной смерти.



В эксперименте, который длился 13 лет, приняли участие 15 тысяч жителей Британии. Результаты опытов показали, что тренировки могут не только продлить жизнь, но и уменьшить опасность смерти от сердечных болезней на 30%, а от раковых — на 11%.



Учёные отмечают, что начать тренировки никогда не поздно, даже после 50.