ИА «Ореанда-Новости». Телескоп ALMA, который использовали астрономы, помог обнаружить рождение новой экзопланеты. Радиотелескоп зафиксировал молекулу, которая способствует началу этого процесса. К тому же, эта молекула может быть ответом на одну из загадок, касающихся формирования планет. 

Обнаруженная звезда, которая получила название HD 163296, находится примерно в 330 световых годах от Земли. Её возраст составляет шесть миллионов лет. Молекула окружена диском, состоящим из газа и пыли, из которого впоследствии сформируется планета.

Исследование этой молекулы позволило учёным измерить массу диска возле звезды с особой точностью, что не представлялось возможным ранее. Результат показал, что диск намного тяжелее, чем казалось. Это означает, что шанс формирования планеты из него намного выше. 