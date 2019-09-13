13.09.2019, 19:13
Учёные второй раз в истории обнаружили зарождающуюся планету
ИА «Ореанда-Новости». Телескоп ALMA, который использовали астрономы, помог обнаружить рождение новой экзопланеты. Радиотелескоп зафиксировал молекулу, которая способствует началу этого процесса. К тому же, эта молекула может быть ответом на одну из загадок, касающихся формирования планет.
Обнаруженная звезда, которая получила название HD 163296, находится примерно в 330 световых годах от Земли. Её возраст составляет шесть миллионов лет. Молекула окружена диском, состоящим из газа и пыли, из которого впоследствии сформируется планета.
Исследование этой молекулы позволило учёным измерить массу диска возле звезды с особой точностью, что не представлялось возможным ранее. Результат показал, что диск намного тяжелее, чем казалось. Это означает, что шанс формирования планеты из него намного выше.
Обнаруженная звезда, которая получила название HD 163296, находится примерно в 330 световых годах от Земли. Её возраст составляет шесть миллионов лет. Молекула окружена диском, состоящим из газа и пыли, из которого впоследствии сформируется планета.
Исследование этой молекулы позволило учёным измерить массу диска возле звезды с особой точностью, что не представлялось возможным ранее. Результат показал, что диск намного тяжелее, чем казалось. Это означает, что шанс формирования планеты из него намного выше.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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