13.09.2019, 17:15
Учёные выявили важную роль костного мозга для наступления беременности
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные из Йельского университета выявили важную роль костного мозга для процесса зачатия эмбриона. Дело в том, что стволовые клетки костного мозга перемещаются в в матку при оплодотворении с целью создать участок плаценты.
Учёные пришли к такому выводу, проводя исследование на лабораторных мышах. Пересадив костный мозг здоровых особей бесплодным мышам, они смогли вернуть грызунам работоспособность матки, а в некоторых случаях даже способность к размножению.
Костный мозг может стать важным репродуктивным органом, а также это может послужить решением проблемы бесплодия у людей в будущем. Однако исследования продолжаются, и о перспективах говорить рано.
Учёные пришли к такому выводу, проводя исследование на лабораторных мышах. Пересадив костный мозг здоровых особей бесплодным мышам, они смогли вернуть грызунам работоспособность матки, а в некоторых случаях даже способность к размножению.
Костный мозг может стать важным репродуктивным органом, а также это может послужить решением проблемы бесплодия у людей в будущем. Однако исследования продолжаются, и о перспективах говорить рано.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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