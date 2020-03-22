ИА «Ореанда-Новости» . В голосовании приняли участие менее 57 тысяч избирателей. По состоянию на 15:00 местного времени явка на выборах абхазского главы составила 43,29%. Об этом на брифинге 22 марта сообщила представитель ЦИК Елена Лабахуа.

По данным избирательной комиссии, выборы посетили 56 673 человек, из них 417 избирателей проголосовали в Москве, 307 человек – в Черкесске. В ЦИК отметили, что выборы президента проходят спокойно и без происшествий, жалоб на работу избирательной комиссии или условия голосования не поступало.

Учитывая то, явка составляет менее 50%, её порог для признания голосования действительным ещё не пройден, однако в комиссии отметили, что данные из районных избиркомов поступают с некоторым опозданием.