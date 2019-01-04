ИА «Ореанда-Новости». Владимир Мединский, глава Министерства культуры РФ, получил обращение Владимира Петрова, депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Депутат предложил министру увеличить возрастной ценз для зрителей цирковых представлений, запретив посещать такие представления несовершеннолетним, сообщает издания Russia Today.

Владимир Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, предложил министру культуры РФ запретить посещение цирковых представлений зрителям моложе 18 лет. В своём интервью изданию Russia Today он пояснил, что это мировая тенденция: в различных странах призывают к гуманному обращению с животными, и те животные, которые задействованы в публичных представлениях - не исключение. Например, в Испании постепенно отказываются от корриды, так как шоу заканчивается гибелью быка.

В то же время, подчёркивает Владимир Петров, животные в российских цирках нередко подвергаются жестокому обращению в ходе дрессировки. Наблюдение за тем, как звери выполняют команды под принуждением, может негативно повлиять на психику юных зрителей. Депутат ЗС Ленинградской области считает, что решить такую проблему может только введение возрастного ценза.

В своём обращении, направленном министру культуры Мединскому, Петров настаивает на том, что необходимо серьёзно сокращать государственную поддержку цирков и пересмотреть государственную концепцию в данной сфере, а также ввести новый возрастной порог допуска зрителей - 18+.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Поправки к закону, в частности, регламентируют содержание и выгул животных, запрещают умерщвление питомцев или избавление от них без передачи новому владельцу, проведение боёв животных, их содержание в ресторанах, барах, контактных зоопарках. Госдума также поддержала идею о запрете контактных зоопарков и передвижных цирков.