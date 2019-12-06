Археологами были найдены на территориях древних поселений Кетри, Страхово и неподалеку от деревни Малая Стрекаловка изобретения, предназначенные для обработки металла.Обнаружены также глиняные горны для выплавки металла, наконечники стрел, сделанные из железа. Воронцов отметил, что в глиняные горны засыпались уголь и руда. После этого их разжигали, и задействовали кожаные меха, чтобы в них нагнетать воздух. По мнению учёного, металлургия зародилась на этом месте, потому что здесь были залежи железняка. На появление металлургии в этом месте также повлияло наличие лесов, из которого для плавки металла делали уголь.